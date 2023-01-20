مُدرب ويستهام يتغنى ببن رحمة

تغنى مُدرب ويستهام يونايتد، دافيد مويس، بالنجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، اليوم الجمعة.

حيث قال في تصريحات صحفية:”يُمكن القول إن بن رحمة هو أحد أفضل مهاجمينا، في الوقت الحالي”.

“فهو يضيف لنا الكثير، ويحاول مساعدتنا دائما في المباريات التي نخوضها”.

كما أضاف المدرب الاسكتلندي:”بن رحمة سيكون من بين اللاعبين المعول عليهم في المباراة المرتقبة غدا السبت أمام إيفرتون”.

قبل أن يختم:”هو يقوم بعمل كبير في الخط الأمامي، لكننا نحتاج لمن يترجم الفرص التي نخلقها، لذلك قمنا باستقدام داني إنغز”.