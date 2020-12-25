مُساعد المدير الفني الوطني :”لهذا السبب فشل شُبان الخضر في دورة تونس”

عمل عبد الكريم بن عودة، مُساعد المدير الفني الوطني، على تبرير فشل المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، خلال دورة “لوناف” الأخيرة في تونس.

وصرّح الذراع الأيمن لعامر شفيق، قائلا للإذاعة الوطنية :”مُقارنة ببقية مُنافسينا، لم نكن مُحضرين بالشكل اللازم”.

وواصل :”لسنا هنا لنبيع الأحلام، من حق الجميع الإنتقاد، ولكن علينا أن نكون واقعيين، العمل القاعدي ضعيف في الجزائر”.

وأردف :”نحن ندفع ثمن عدم وجود استقرار في مختلف الأندية المحلية، وهو ما يجعلنا نفتقد للخيارات مُقارنة بخصومنا”.

وختم :”لا يجب أن ننسى، بأننا لم نلعب مُباريات ودية كثيرة بسبب فيروس كورونا، وغلق الحدود”.