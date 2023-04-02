مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني.

وحسب مصادر إعلامية فلسطينية، فإن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات. ضمت كل واحدة 40 مستوطنا.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم وقاموا بتأدية طقوس تلمودية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى وأخرجت المعتكفين منه عنوة. فيما تواصل فرض إجراءات مشددة على دخول المصلين لساحات الحرم.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين، ممن سمح لهم بالدخول لساحات الحرم، وذلك تزامنا مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

كما قامت قوات الاحتلال في القدس، بتنفيذ حملة اعتقالات بالأقصى، طالت عشرات المرابطين والمرابطات عشية ما يسمى بعيد “الفصح”.

وحولت قوات الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية، واستنفرت عناصرها في القدس القديمة وحول الأسوار ونصبت الحواجز في مناطق مختلفة بالمدينة المحتلة.