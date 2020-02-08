مُسلح يرتكب مجزرة ويحتجز العديد من الرهائن في تايلاند

خلف هجوم مُسلح من جندي تايلاندي العديد من الوفيات والإصابة بين مدنيين وجنود، بأحد المراكز التجارية في إقليم ناخون راتشاسيما.

وصحيفة صحيفة “بانكوك بوست”، أن جنديا بالجيش أطلق النار، مساء اليوم السبت، على عسكريين ومدنيين، فقتل 20 شخصا على الأقل، وأصاب آخرين، ويحتجز حاليًا رهائن في مركز تجاري محلي.

وقال المتحدث بإسم وزارة الدفاع التايلاندية لـ”رويترز” إنّ أفرادًا من الشرطة والجيش إقتحموا المركز التجاري، وساعدوا المئات على الفرار بعد قيام المهاجم بإطلاق النار بصورة عشوائية.

وأضاف المتحدث: “أفراد الشرطة والجنود ينفذون عملية مشتركة، وساعدوا المئات من الناس على الخروج من المركز التجاري، وأنّ عدد الباقين داخل المركز ليس معروفًا”.

وقال إنّ المسلح المشتبه به لا يزال داخل مركز “تيرمينال 21” التجاري في إقليم ناخون راتشاسيما، شمال شرق تايلاند.

وقال مسؤول، لم يُذكر إسمه، من مركز إيراوان في العاصمة بانكوك، وهو مركز لخدمات الطوارئ على مستوى البلاد، إنّه هناك “20 حالة وفاة و14 جريحا”.