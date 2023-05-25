مُعجزة.. جهاز يُعيد القدرة على المشي لشاب مشلول!

نجح جهاز في إعادة القدرة على الحركة والمشي لرجل هولندي يدعى غيرت يان أكسام، مصاب بالشلل، في معجزة تكنولوجية غير مسبوقة.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة نيتشر الطبية، أن الرجل إستعاد قدرته على المشي بالاستعانة بجهاز يعمل بمثابة وصلة بين الدماغ والعضلات لإصدار وتنفيذ أوامر الحركة.

وساعد جهاز طبي رجلًا مصابًا بالشلل على المشي بشكل طبيعي مرة أخرى، بعد أكثر من عقد من الإصابة.

وقام الطبيب غريغوار كورتين وزملاؤه من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان بتطوير وزرع جهاز يؤمن وصلة بين الدماغ والعمود الفقري. لتأسيس ربط عصبي مباشر بين الدماغ والحبل الشوكي.

يستدعي الجهاز زرع غرزات صغيرة لاستقبال أوامر الحركة في الدماغ نوايا الحركة لنقل هذه الأوامر لاسلكيًا من دماغ المصاب إلى وحدة المعالجة التي يرتديها المصاب كالحقيبة على ظهره.

وتحول المستقبلات الصغيرة في الدماغ النوايا إلى أوامر لترسلها وحدة المعالجة مرة أخرى من خلال الغرسة الثانية لتحفيز العضلات.

وأصيب الرجل الهولندي بالشلل في حادث أصاب رقبته وهو يقود دراجة عام 2011. وتمكن بفضل الجهاز الجديد من الوقوف والمشي بعد أن زرع الأطباء الجهاز له.

وتمكن جيرت من صعود السلالم والمشي لقرابة 100 متر في كل تجربة بعد زرع الجهاز.

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