مُفاجأة مدوية.. المثليين سبب ابعاد بن زيمة من مونديال قطر

فجر صُحفي “أر م سي” الفرنسية، دانيال ريولو، مُفاجأة مُدوية بخصوص ابعاد، كريم بن زيمة، عن مونديال قطر 2022.

وقال ريولو اليوم للإذاعة الفرنسية:”أراد بعض لاعبي فرنسا الدخول على الخط في قضية المثليين، خلال المونديال وعقدوا اجتماعا مع القائد لوريس”.

وأضاف:”هذا الأخير رضخ لمطالب اللاعبين وتم تحرير بيان يعبرون فيه عن دعمهم للمثليين، لكن بن زيمة عارض ذلك”.

وختم:”خاطب بن زيمة اللاعبين في غرفة الملابس، قائلا إنهم في قطر من أجل لعب كرة القدم، وليس لقضايا أخرى”.

وكان مُدرب المُنتخب الفرنسي، ديدي ديشان، قد قرر ابعاد نجم فريق ريال مدريد الاسباني مُتحججا بالاصابة.