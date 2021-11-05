نائبات بمجلس الشيوخ الإيطالي يدعين إلى احترام المحجبات

دعت عضوات عن حزب رابطة الشمال الإيطالي بمجلس الشيوخ في بيان صدر اليوم الجمعة، إلى احترام المحجبات.

وجاء في البيان “بينما ترد أخبار وصور شبه يومية تشهد عن الظروف القاسية التي تتعرض لها المرأة في العالم الإسلامي. يفكر مجلس أوروبا جيدًا في الترويج لحملة إعلامية تهدف إلى الاحتفاء بالحجاب الإسلامي كرمز للحرية”.

واعتبرن ذلك “رؤية ساطعة جديدة تأتي مرة أخرى من قصور أوروبا، تسلط الضوء على أوضاع المرأة. في المجتمع الإسلامي التي تعاني جراء الواقع القاسي”.

واتهم البيان، الذي نقلته وكالة نوفا الإيطالية، “البيرقراطيين الأروربيين المنغلقين في مكاتبهم بأنهم لا يعلمون ما يحدث للنساء في أفغانستان. ولا يعلمون أي مصير يلاقي الفتيات اللاتي اختطفهن ارهابيو بوكو حرام في نيجيريا”.

وأضفن “يكفي من الأخطاء في حق النساء، لا مزيد من الإذلال، يستحق الملايين منهن. المعزولات واللاتي يتعرضن للإهانة ويجبّرن على الصمت. مزيد الاهتمام والتقرب منهم والاحترام بدلاً من الخطابات والأقوال”.