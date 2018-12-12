نائب الأردين منبهر بمراكز “EvCon” التابعة لمجمع سيفيتال

عبر رئيس مجمع سيفيتال، إسعد ربراب، عن سعادته بزيارة نائب الأردين جان لوك فرسمان بألمانيا، مراكز إنتاج إيفكون الفريدة من نوعها في العالم.

على أن يتم إقامة مراكز صناعتها بكل من الجزائر وفرنسا، حسبما كشف عنه رجل الأعمال إسعد ربراب، عبر صفحته الرسمية في تويتر.

من جهته عبر نائب الأردين، بشأن مراكز إنتاج إيفكون من الجيل الثالث عن إعابه بهذه التقنية.

معتبرا إياها بالأمر المذهل، قائلا: “مثال لعبقرية المستقبل في خدمة كوكبنا”.

تجدر الإشارة أن هذه التقنية تتمثل في إنتاج المياه فائقة النقاء ومعالجة مياه البحر والمياه الصناعية.

والتي تمكن من إبتكارها وتطويرها مركز البحث والتطوير “EvCon” التابع لمجمع سفيتال والذي يتواجد بألمانيا.