نائب برلماني يراسل بدوي حول مطالب أستاذة التعليم الابتدائي

وجه النائب عن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، لخضر براهيمي، رسالة الوزير الأول نور الدين بدوي بخصوص إضراب اساتذة التعليم الابتدائي.

وقال براهيمي في رسالته ، انه بعد الاحتجاجات المتكررة لأساتذة الإبتدائي، التي شلت المؤسسات التربوية، ونحن على ابواب الامتحانات.

قال البرلماني مطالب أساتذة التعليم الابتدائي المشروعة، وعدد مجموعة من المطالب لخصها في تعديل إختلالات القانون الاساسي الذي لا يكون إلا بإعادة تصنيف الاساتذة.

اعادة تصنيف الاستاذ الرئيسي و الاستاذ المكون في الاطوار الثلاثة بما يناسب وتصنيف الرتبة القاعدية وتوحيد الرتب.

إعادة النظر في ساعات عمل إستاذ الإبتدائي بالمقارنة مع استاذ المتوسط و الثانوي.

التطبيق الفوري وبأثر رجعي للمرسوم الرئاسي الصادر سنة 2014، وإيجاد حلول للمتكونين من الاستاذة بعد ال3 جوان 2012، مع تغيير مقررات الترقية الى مقررات إدماج بداية من هذا التاريخ.

إنتداب مشرفي التربية في المدارس الابتدائية، بدل الاستاذ المداوم، والعودة لنظام التخصص في التدريس، تفعيل طب العمل وفتح مناصب مكيفة في شرائح مالية عبر الولايات من طرف الوزارة.

إعادة النظر في المناهج والبرنامج للطور الابتدائي مع اشراك أهل الميدان، مع إلغاء إجبارية المذكرات للإساتذة وتعويضها بمذكرات صادرة عن مفتشية البيداغوجيا بالوزارة.

رفض العمل يوم السبت لأنه يتعارض مع قانون العمل، وفصل التسيير المالي للمدارس الابتدائية عن البلدية، مع ضرورة توفير الوسائل البيداغوجية للأساتذة.

وقال براهمي ان تحقيق هذه المطالب يعمل على اسقرار الطور الابتدائي الذي يوظف 40 بالمائة من الأساتذة.