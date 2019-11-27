نائب رئيس البرلمان يستقبل سفير مصر لدى الجزائر

إستقبل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بوعلام بوسماحة اليوم الاربعاء بمقر البرلمان سفير مصر بالجزائر أيمن مشرفة.

وخلال اللقاء أشاد بوعلام بوسماحة بمستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

كما جدد نائب رئيس البرلمان جهود الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب الذي أضحى عابرا للقارات، إَضافة إلى بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية.

وأكد بوسماحة دعم الجزائر الدائم لكفاح الشعب الفلسطيني كما جدد موقفها الثابت إزاء قضية الصحراء الغربية.

وحث بوعلام بوسماحة على تسهيل تنقل الجزائريين إلى مصر وعلى ضرورة إيجاد حل لمطابقة شهادات خريجي الجامعات المصرية.

ومن جهة أخرى السفير المصري حرص بلاده على تعزيز التبادلات مع الجزائر على جميع المستويات.