نائب رئيس “الفاف” يتباحث مع رؤساء الأندية العاصمية برمجة الداربيات

عقد نائب رئيس “الفاف” والمكلف بتسيير الرابطة المحترفة لكرة القدم، محمد أمين مسلوق، اجتماعا مع رؤساء الأندية العاصمية، لإيجاد حل لقضية مشاكل برمجة الداربيات، مثلما انفردت به “النهار” الجمعة الماضية.

وقالت “الفاف” إن مسلوق اجتمع أمس الأحد، مع رؤساء الأندية العاصمية الخمسة. من أجل الحديث حول برمجة اللقاءات القادمة في ملاعب العاصمة.

كما أبرزت ذات الهيئة الكروية، بأن الهدف من اجتماع مسلوق ورؤساء الأندية. هو إيجاد حلول بخصوص مشاكل البرمجة التي ستواجهها الأندية العاصمية.

