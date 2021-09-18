نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعزي في وفاة الرئيس الراحل بوتفليقة

قدم نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، اليوم السبت، تعازيه في وفاة الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة. الذي وافته المنية أمس الجمعة، عن عمر يناهز 84 عاما.

وغرد موسى الكوني على تويتر “رحل بوتفليقة في صمت، تاركاً لبلاده إرثاً من اللحمة الوطنية والوئام. وقد أخرج الجزائر من عثرتها، وأودعها للمجد بعد عشر عجاف من التيه والتمزق”.

وتابع الكوني “كان نموذجاً لحكمة القيادة أمام القلاقل، مثل بورقيبة. وكان مثله جديراً بأن يكون الرمز بإطلاق لولا تشبتهما بالسلطة.تعازينا للجزائر ولأنفسنا”.