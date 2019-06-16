نائب رئيس المجلس العسكري: يجب إيجاد حل الآن في السودان

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، استعداد المجلس لتسليم الحكم لحكومة كفاءات، تشمل جميع أطياف الشعب السوداني.

وقال “حميدتي”: “إن المجلس الانتقالي جاهز لتشكيل حكومة تكنوقراط في أسرع وقت، تشمل جميع السودانيين”.

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري: “رسالتنا هي جمع الشمل في السودان، ومواجهة الجهوية والعنصرية في البلاد”.

وشدد “حميدتي”، على أن المجلس العسكري الانتقالي يسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية.

وتابع ذات المتحدث: “يجب ايجاد حل الآن، لأن البلاد لا تتحمل الفراغ أكثر من ذلك”.

وبشأن فض اعتصام الخرطوم، أكد “حميدتي”، أن الهدف من فض الاعتصام، كان تطهير منطقة كولومبيا المجاورة لساحة الاعتصام.

كما اعتبر ذات المتحدث، أن فض الاعتصام هو “فخ نٌصب، والمقصود به قوات الدعم السريع”.

وتعهد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بمحاسبة المتورطين في الاحداث التي صاحبت فض الاعتصام.

وقال “حميدتي” في هذا الصدد: “لن نخذل الشعب السوداني فيما يخص فض الاعتصام، والمخطئ سيحاسب”.