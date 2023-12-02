نائب رئيس المكتب السياسي لحماس: لا مفاوضات الآن بشأن التهدئة ولا تبادل الأسرى حتى انتهاء العدوان

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، اليوم السبت، انه لا مفاوضات الآن بشأن التهدئة ولا تبادل أسرى حتى انتهاء العدوان ووقف إطلاق النار بشكل شامل ونهائي.

وأوضح ذات المتحدث، انهم قاموا بتسليم ما لديهم من النساء والأطفال، رغم أن الاحتلال يزعم عكس ذلك وما تبقى لديهم الآن من أسرى هم جنود ورجال خدموا في جيش الاحتلال.

وتابع: “عبرنا عن استعدادنا لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء وطلبنا الوقت لاستخراج جثث الصهاينة الذين قتلوا في قصف جيش الاحتلال لكن الأخير رفض”.

وشدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، انه لن يتحرر الأسرى الصهاينة لديهم إلا بعد تحرير كل الأسرى الفلسطينيين وبعد وقف إطلاق النار.

ويواصل العدوان الصهيوني حربه على غزة، لليوم الثان، بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، حيث قام طيران الاحتلال بشن غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، حيث ارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر اليوم إلى 15207، في اليوم الـ57 منذ بداية العدوان الصهيوني.