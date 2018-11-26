نائب رئيس “برشلونة” في زيارة لإتحاد العاصمة !

زار نائب رئيس “برشلونة” ملعب عمر حمادي الخاص بإتحاد العاصمة والتقى بالمدير العام “عبد الحكيم سرار” وباقي أعضاء الطاقم الفني واللاعبين.

وكان ذلك على هامش زيارة وفد النادي “الكتالوني” للجزائر، من أجل مشروع النادي “اسباي بارصا” المتعلق بمشروع تجديد ملعب “الكامب نو”.

وقد تبادل الطرفان أطراف الحديث لوقت معتبر، كما تحدثا عن إمكانية إقامة شراكة بين الناديين فيما يخص التكوين.

حيث يستفيد إتحاد العاصمة من خبرات النادي العالمي ويكون الفريق محطة للمواهب التي قد يكون له الشرف في التألق على المستوى العالي، حسب ما كشف عنه الموقع الرسمي للفريق.