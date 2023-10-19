نائب سابق في البرلمان الأوروبي يتضامن مع بن زيمة

أعلن النائب السابق في البرلمان الأوروبي، السياسي الفرنسي جون لويك ميلينشون، مساندته لكريم بن زيمة بعد حملات الإساءة الشرسة التي طالته على خلفية تضامنه مع فلسطين.

ونشر النائب السابق في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، عبر حسابه على منصة X:”مرحبا سيد بن زيمة. أنا لا أعرفك ولا أعرف شيئا عن كرة القدم. لكن الحكومة وأصدقائها اختاروا تشويه صورتك”.

وأضاف السياسي الفرنسي:”يعاملونك كفرنسي على الأوراق فقط، مع مثل هؤلاء الأعداء الذين يتحدثون بهذه الكلمات، يجب أن تكون شخصًا مميزًا، دون كراهية عرقية أو دينية”.

وتابع جون لويك ميلينشون:” يا حفيد من تمت معاملتهم أيضًا على أنهم فرنسيين على الورق فقط من قبل البيتانيين(يقصد الحكومة الفرنسية) والذين قاموا بسحب وثائق أولئك الذين أصبحوا فرنسيين منذ أقل من عشر سنوات، أعلم أن فرنسا ملك لكل من يختارها، ومن يهيننا لا يستحق ذلك.

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