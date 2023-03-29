نابولي يعمل على تحصين عقد لاعبه كفاراستيخيليا

كشفت وسائل إعلام أوروبية، عن عمل نادي نابولي الإيطالي،لتحصين نجمه المتألق هذا الموسم، الجورجي خفيتشا كفاراستيخيليا.

وحسب ماورد في موقع “فوت ميركاتو”، فقد قبل النجم كفارا العرض الجديد المقدم من طرف إدارة نابولي، والذي يتضمن عقد لغاية 2028.

بالإضافة، لزيادة في الراتب السنوي من مليون أورو لغاية مليوني ونصف، مع القابلية للوصول لـ4.5 مليون أورو.