نادي إيراني يهدى رونالدو “سجادة تحمل اسمه”

أهدى نادي بيرسبوليس الإيراني، النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، هدية فاخرة، فور وصوله للعاصمة الإيرانية طهران، تحسبا لمواجهة الفريق المحلي في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وأهدى منافس النصر غدا الثلاثاء، النجم البرتغالي، رونالدو، سجادة فاخرة منسوجة يدويا، حملت اسمه المختصر “CR7”.

ووصلت بعثة النصر السعودي، اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية “طهران”، ونظمت الجماهير الإيرانية استقبالا ضخما لرونالدو وزملائه في النصر، بمطار طهران، لدى وصول بعثة النادي السعودي، حيث احتشدت الجماهير حول اللاعبين والحافلة.