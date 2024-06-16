نادٍ إماراتي يقترب من ضم بوزوق

رشّحت تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد، اللاعب الجزائري، يسري بوزوق، لمغادرة ناديه الرجاء البيضاوي المغربي، من أجل خوض تجربة احترافية في الإمارات.

وقال موقع ” 360 سبورت” إن فريق إماراتي، لم تكشف اسمه. يحضّر لكسر الشرط الجزائي، لخريج مدرسة أتليتيك بارادو، في ناديه المغربي، والمقدر بـ 600 مليون دينار مغربي.

كما أوضح الموقع ذاته، نقلا عن مصادره الخاصة، بأن بوزوق، سيغادر الرجاء الصائفة المقبلة، مستغلا بند الشرط الجزائي، والذي يغلق باب التفاوض بشكل نهائي، مع إدارة ناديه بقيادة بودريقة.

مشيرا إلى أن إدارة الرجاء البيضاوي، لا يمكنها رفض العرض الإماراتي. أو أي عرض قادم من نادٍ آخر، في حال تقديم الشرط الجزائي، ليسري بوزوق.

إلى جانب عدم استفادة الفريق من ارتفاع قيمة خريج مدرسة أتليتيك بارادو، من أجل رفع قيمته، بعد المستويات المميزة التي بصم عليها هذا الموسم، بالنظر للشرط الجزائي المتفق عليه.

للإشارة فإن بوزوق، قاد الرجاء للتتويج بلقب الدوري المغربي. من خلال 22 مساهمة تهديفية خلال 27 مباراة هذا الموسم، بواقع 14 هدفا تصدر بها قائمة الهدافين، و8 تمريرات حاسمة.