نادٍ برتغالي يحضّر لانتشال حماش من البطالة

يستعد نادي في الدوري البرتغالي الممتاز، لانتشال الدولي الجزائري، يانيس حماش، من البطالة، وهو المتواجد من دون فريق منذ نهاية الموسم الفارط.

وقرّر حماش، مغادرة ناديه دنيبرو الأوكراني، مع نهاية الموسم الماضي، بعدما التحق به سبتمبر 2023، قادما من بوافيستا البرتغالي، بالرغم من لعبه 12 مباراة في البطولة و8 في المؤتمر الأوروبي.

وكشف موقع “زيرو زيرو” البرتغالي، اليوم السبت، نقلاً عن مصادره الخاصة. بأن نادي أروكا، الناشط في “السوبر ليغا” البرتغالية، يستعد للتعاقد مع لاعب الخضر، خلال فترة التحويلات الشتوية المقبل.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن صفقة الظهير الأيسر الجزائري لم تتم بعد. ولكنها تسير في الطريق الصحيح، وأن الشيء المفقود فيها هو الفحوصات الطبية فقط.

للإشارة، فإن حماش، الذي سبق له حمل ألوان الخضر جوان 2022. لدى مشاركته بديلا في ودية إيران، لعب مع بوافيستا في الدوري البرتغالي 59 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.