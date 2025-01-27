نادٍ فرنسي يجهّز عرضا مغريا لحاج موسى

تحضّر إدارة نادي ليل الفرنسي، لتقديم عرض رسمي إلى نظيرتها من فينورد روتردام الهولندي، قصد الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى.

وخطف حاج موسى، الأنظار في النصف الأول من الموسم الجاري، محليا وأوروبيا، الأمر الذي جعله محل أطماع العديد من الأندية، أبرزها ليفربول الانجليزي.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن حاج موسى. مرشح بقوة للانتقال إلى “الليغ1” من بوابة نادي ليل.

كما أبرزت الصحيفة ذاتها، بأن مسؤولي نادي الشمال الفرنسي. يستعدون لتقديم عرض مغري، إلى فينورد، على أمل الفوز بصفقة الدولي الجزائري، تتراوح قيمته ما بين 12 إلى 15 مليون أورو.

مشيرة في السياق ذاته، إلى وجود مفاوضات أولوية بين مسؤولي الفريق ووكلاء لاعب “الخضر”. ووصفتها بـ “المتقدمة”.

كما توقعت صحيفة “ليكيب” أن يجتاز حاج موسى، الفحوصات الطيبة اللازمة. في الساعات القليلة المقبلة، مع نادي ليل، تمهيدا لتوقيع العقد.

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