ناد في “الليغ1” يضع عمورة ضمن أولوياته

يواصل مستقبل الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، المتألق في سماء بلجيكا، رفقة نادي سانت جيلواز، تصدر اهتمامات الصحافة الأوروبية، في ظل ارتباط اسمه بالعديد من الأندية الراغبة في ضمه.

وكشف الصحفي البلجيكي “ساشا تافوليري” عبر تغريدة في حسابه على منصة “إكس” بأن نادي ليل الفرنسي، يضع مهاجم الخضر، على رأس أولوياته تحسبا لضمه الصيف المقبل.

كما أبرز الصحفي ذاته، بأن عمورة، يتواجد في المقابل، محل أطماع العديد من الأندية الفرنسية والانجليزية والألمانية أيضا.

مشيرا إلى أن نادي ليل، يتعين عليه بيع بعض اللاعبين. من أجل الاستفادة من قيمة تحويلهم لحسم صفقة الدولي الجزائري، ولكن مسؤولي نادي الشمال يخشون الوصول بعد فوات الأوان. خاصة في ظل كثرة الاهتمامات بعمورة.

🇩🇿 Le #LOSC suit avec attention Mohamed Amoura. Considéré un outsider dans ce dossier, les Lillois le considère comme une piste concrète et ont ciblés son profil et l’ont déjà visionnés à plusieurs reprises…

Bon nombre de clubs français, anglais et allemands aussi, d’ailleurs.… pic.twitter.com/3BXYG8R9qB

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 14, 2024