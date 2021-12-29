ناسا تشكل لجنة دينية تحضيرا للتواصل مع الكائنات الفضائية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن تشكيل لجنة دينية مكونة من قسيس وحاخام وإمام من بين 24 عالما دينيا. كما تكمن مهمتهم تحضير البشرية للاحتمال المتزايد للتواصل مع الكائنات الفضائية.

في حين تهدف، مهمة اللجنة الدينية إلى تقييم كيفية تفاعل الأديان مع وجود حياة خارج كوكب الأرض. وكيف يمكن أن يؤثر هذا الاكتشاف على مفهوم الله والخلق.

كما أوضح كارل بيلشر، الرئيس السابق لمعهد علم الأحياء الفلكي التابع لوكالة “ناسا”، أنه تم تعيين علماء اللاهوت. “للنظر في الآثار المترتبة على تطبيق أدوات العلوم في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين على الأسئلة”. “التي تم أخذها في الاعتبار في التقاليد الدينية لمئات أو آلاف السنين”.

وتطرق إلى الفكرة “التي لا يمكن تصورها” بأن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي توجد عليه الحياة. كما قال “هذا أمر لا يمكن تصوره عندما يكون هناك أكثر من 100 مليار نجم في هذه المجرة”. تابعا “وأكثر من 100 مليار مجرة ​​في الكون”.

وأطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “NASA”، السبت، لتلسكوب “جيمس ويب” الفضائي من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية. كما يعمل التلسكوب الذي سيقوم بإطلاقه صاروخ “آريان 5″، بالأشعة تحت الحمراء وتبلغ تكلفته 9 ملايير دولار. حيث سيتم اطلاقه بـ7:20 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:20 بتوقيت غرينتش) من قاعدة وكالة الفضاء الأوروبية بغويانا الفرنسية.

في حين أشادت “ناسا، “NASA” بالتلسكوب باعتباره المرصد الأول لعلوم الفضاء في العقد المقبل. وسيقوم الصاروخ الفرنسي الصنع بوضع التلسكوب في الفضاء بعد رحلة مدتها 26 دقيقة.

كما يبلغ وزن التلسكوب 14000 رطل ويعادل عند فتحه مساحة ملعب تنس تقريبا. وسيتجه خلال الشهر التالي إلى وجهته في مدار حول الشمس على بعد نحو مليون ميل من الأرض.