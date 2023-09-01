ناسا تكشف سر حفرة الـ10 أمتار على سطح القمر

كشفت وإدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا عن سر الحفرة التي يبلغ قطرها 10 أمتار وظهرت على سطح القمر.

وصورت المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية (إل.آر.أو) التابعة للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية حفرة جديدة على سطح القمر.

وقالت ناسا، أن الحفرة الجديدة قريبة من نقطة الاصطدام المُقدرة للمركبة لونا-25، التي فشلت في الهبوط على القطب الجنوبي للقمر.

وخلص فريق إل.آر.أو إلى إن الحفرة على الأرجح نتجت عن تلك المهمة وليست لسبب طبيعي.

وأظهرت لقطات وصور نشرتها (ناسا) أن مركبة الفضاء الروسية “لونا-25″، التي فشلت في الهبوط على القطب الجنوبي للقمر خلفت حفرة اتساعها 10 أمتار عندما تحطمت الشهر الماضي بسبب مشكلة فنية.

وفشلت لونا-25، وهي أول مهمة روسية للقمر خلال 47 عاما، في 19 أوت في الهبوط عندما خرجت على السيطرة وتحطمت على القمر.

وصورت المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية (إل.آر.أو) التابعة للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية حفرة جديدة على سطح القمر وخلصت إلى أنها على الأرجح في موقع تحطم “لونا-25”.

وبعد التحطم قالت موسكو إن لجنة وزارية خاصة تشكلت للتحقيق في أسباب ما جرى.