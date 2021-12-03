ناصري: تعليمات لإيجاد حلول لتراكم مياه الأمطار في الأنفاق

كشف وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، عن إصداره لتعليمة موجهة لقطاعه بهدف إيجاد حلول لتفادي تراكم مياه الأمطار في الطرقات. لاسيما على مستوى الأنفاق.

وقال ناصري، خلال ندوة صحفية على هامش فعاليات توقيع القرارات الوزارية المتضمنة المصادقة على دفاتر التعميمات التقنية، أن ما عرفته البلاد خلال الشهر الفارط من تهاطل للأمطار بكميات معتبرة تسبب في تراكمات المياه في العديد من الطرقات خاصة في الأنفاق ما أدى إلى غلقها.

وأوصح ناصري، أنه أسدى تعليمة لكل المتدخلين في القطاع لإيجاد حلول لتفادي تراكم مياه الأمطار في الطرقات. لاسيما الأنفاق والطرق تحت أرضية. علما أن هذه المنشآت تحتوي على قنوات لصرف مياه الأمطار لكنها لا تكفي لاستيعاب كل الكميات المتهاطلة حسبه.

وأعطى الوزير مثالا من خلال تراكم مياه الأمطار بنفق كائن بالدائرة الإدارية للدرارية بالجزائر العاصمة. موضحا ان كمية الأمطار بلغت 149 ملم في 6 ساعات. في حين لم تتجاوز كمية الأمطار التي تسببت في فيضان باب الوادي في 2001 مستوى 130 ملم في 12 ساعة.

وقد عرفت العديد من طرقات الوطن خلال الشهر الفارط تذبذب حركة المرور و انقطاع حركة السير بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها، بعد تساقط الامطار بشكل غزير و متواصل خلال هذه الفترة.

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ناصري يصادق على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بقطاع الأشغال العمومية

صادق وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بالقطاع. والتي ستدرج من اليوم فصاعدا في جميع دفاتر الشروط النموذجية أو المتخصصة.

وقال ناصري، أنه “قصد إزالة النقائص المسجلة في القطاع تسعى الوزارة لتوحيد الممارسات والإجراءات المتعلقة بجودة التنفيذ سواء فيما يتعلق بالدراسات أو إنجاز أشغال المنشآت الأساسية أو رقابتها”.

وأضاف ناصري، أن قطاعه عمد وكإجراء مسبق إلى إعداد والمصادقة على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بالدراسات وإنجاز وتنفيذ ومراقبة ومتابعة أشغال إنجاز وعصرنة البنى للطرق والمطارات. مضيفا أن هذه الدفاتر ستكون مضمنة من الآن فصاعد في جميع دفاتر الشروط النموذجية أو المتخصصة.