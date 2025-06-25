ناصري يجتمع مع الوفد المشارك في اجتماعات اللجان للبرلمان العربي

أوضح بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، أنه خلال هذا الاجتماع، شدّد ناصري على أهمية البعد العربي في الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، مؤكدا أن “الجزائر. بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تولي أهمية خاصة لتعزيز التضامن العربي والتكامل في مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة العربية”.

ودعا أعضاء الوفد إلى”التعبير عن مواقف الجزائر الثابتة من القضايا المركزية. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”، وكذا “إبراز مواقفها الداعمة للاستقرار والتنمية والوحدة في العالم العربي”، يضيف البيان.

وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن المشاركة. في هذه الهيئة البرلمانية القارية تندرج في إطار “ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية كرافد مهم للسياسة الخارجية للجزائر”.

وتناول الاجتماع الملفات المدرجة في جدول أعمال البرلمان العربي. “بما يمكن الوفد من أداء مهامه بأفضل صورة ممكنة، وبما يعكس تطلعات الجزائر في محيطها العربي”.