ناصري يستقبل سفير جمهورية كوبا بالجزائر

استقبل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الأربعاء، هكتور إغارزا كابريرا Hector Igarza Cabrera سفير جمهورية كوبا لدى الجزائر، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وفي مستهل اللقاء، استعرض عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة واقع وآفاق العلاقات الثنائية الجزائرية-الكوبية. مشيدًا بمتانتها وعمقها التاريخي والإنساني. وبما تقوم عليه من مبادئ راسخة قوامها الإحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتضامن بين الشعوب.

كما ذكّر بالدعم الثابت والمبدئي الذي قدّمته جمهورية كوبا للثورة الجزائرية التحريرية، سياسيا ودبلوماسيا وعسكريًا، في تعبير صادق عن تضامن الثورات والشعوب المناضلة من أجل الحرية. كما أبرز أن هذا الإلتزام التاريخي توّج غداة الإستقلال، لاسيما من خلال إيفاد أول بعثة طبية كوبية إلى الجزائر سنة 1963. في مبادرة إنسانية رائدة جسّدت عمق وصدق أواصر الصداقة التي ما فتئت تجمع البلدين إلى يومنا هذا.

من جهته، عبّر سفير جمهورية كوبا عن إعتزازه بمستوى العلاقات التاريخية التي تربط بلاده بالجزائر، منوهًا بالدعم الثابت الذي ما فتئت الجزائر تقدمه لكوبا في مختلف المحافل الدولية. ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه. بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويكرّس ديمومة هذه العلاقات المتميزة.

كما أشاد الطرفان بالمستوى المتميّز الذي بلغه التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية كوبا، في مجالات الصحة. ومثمنَين الدور الإنساني والمهني الذي تضطلع به البعثة الطبية الكوبية العاملة بالجزائر، كما أكدا حرصهما المشترك على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتقني إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع البلدين. وتوسيع مجالات الشراكة لتشمل قطاعات الطاقة، والموارد المائية، والثقافة، والرياضة، بما ينسجم مع متطلبات التنمية ويستجيب للتحديات المشتركة. في امتداد طبيعي لتاريخ حافل بالدعم المتبادل والدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية.

