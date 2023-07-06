نانت يضع ديلور في قائمة المسرحين.. واللاعب يتلقى عرضا قطريا

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أمس الأربعاء، عن إقتراب المهاجم الدولي الجزائري ونادي نانت، أندي ديلور، من الإنتقال للدوري القطري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ماكشفه موقع “WEST FRANCE” الفرنسي، فإن مهاجم الخضر ديلور، يقترب من الإنضمام لصفوف نادي أم صلال القطري، وتم الإتفاق على عقد لمدة سنتين.

وأضاف ذات المصدر، أن اللاعب ديلور، لم يتمكن من فرض نفسه في صفوف نانت الموسم المنقضي، حيث شارك مع فريقه في 17 مواجهة وسجل هدفين فقط، بالإضافة للإصابات التي عانى منها المهاجم أندي ديلور.

كما أكد المصدر في تقريره، أن إدارة نانت قامت بوضع مهاجمها أندي ديلور، ضمن قائمة المغادرين، في الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب راتبه المرتفع المقدر 200 ألف أورو شهريا.