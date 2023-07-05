ديلور مطلوب في تركيا واليونان

عاد الحديث في الوسط الإعلامي الفرنسي، عن إصرار نادي نانت، في التخلص من لاعبه الدولي الجزائري، أندي ديلور، خلال التحويلات الصيفية الحالية.

وكشف موقع “لو 10 سبورت” بأن مهاجم الخضر، فشل في فرض نفسه مع نانت، بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط منذ قدومه شهر جانفي الماضي، على سبيل الإعارة.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن نانت وبعد ضمان البقاء في “الليغ1″، اشترى عقد ديلور، مقابل 5 ملايين أورو، حسب البند الموجود في عقد إعارته من نيس، إلا أنه غير متحمس للاحتفاظ به.

وفي هذا الصدد، أكد موقع “لو 10 سبورت” نقلا عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن ديلور، يملك عروضا رسمية من الخليج، إلى جانب عرضين من تركيا واليونان، من دون الكشف عن هوية الأندية الراغبة في ضمّه.