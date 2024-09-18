نبيل قبايلي مديراً عاماً لوفاق سطيف خلفاً لـ عباسي

أعلنت إدارة مجمع “سونلغاز” المالك لغالبية أسهم نادي وفاق سطيف، تعيين، نبيل قبايلي، مديراً عاماً للنادي، خلفا لـ عباسي رابح.

وحسب بيان مجمع “سونلغاز”، عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، اليوم الأربعاء، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة وتعديل القانون الأساسي لشركة “بلاك أيغلز” وفاق سطيف.

وأوضحت “سونلغاز”، أن هذا القرار مصادق عليه من طرف الجمعية العامة للنادي المنعقدة أمس الثلاثاء. ضمن سلسلة إجراءات انتقال ملكية النادي إلى مجمع “سونلغاز”.