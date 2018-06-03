نتائج أولية «تفرّح» في امتحان «السانكيام»

الأساتذة انهوا من التصحيح الأول والشروع في الثاني

أغلب التلاميذ تحصلوا على علامات لا تقل عن 7 من 10

أنهى الأساتذة المكلفون بعملية تصحيح أوراق شهادة التعليم الابتدائي «السانكيام» المرحلة الأولى من تصحيح أوراق الامتحان، وهي العملية التي أسفرت عن نتائج ممتازة تحصل عليها أغلب التلاميذ، فيما انطلقت أمس المرحلة الثانية من التصحيح، على أن يتم تحويل النتائج إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، يوم الخامس من الشهر الجاري، على أن يتم نشر النتائج في 6 جوان.

كشف مفتش مركزي مشرف على عملية تصحيح ثلاث مقاطعات للتربية، أن النتائج الأولية تشير إلى حصول عدد كبير من التلاميذ على شهادة «السانكيام» مع إمكانية ارتفاع نسبة النجاح هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، نظرا للنتائج المشرفة التي تحصل عليها التلاميذ، حيث أن أغلب العلامات المسجلة خلال التصحيح الأول في عدد من المراكز لم تقل عن 7 من 10، فضلا عن حصول عدد كبير منهم على علامات 9 و10 من 20.

وقال المتحدث، إنه يوم الخميس الماضي، تم الانتهاء من التصحيح الأول ليشرع الأساتذة في عملية التصحيح الثاني الذي سيدوم إلى غاية الغد، على أن يتم بعدها تحويل النتائج إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي يعمل على معالجتها، وبعدها إرسالها إلى «الإيمايلات» الخاصة بمديري المؤسسات التربوية، ومنها نشرها أمام التلاميذ.

وأرجع المتحدث سبب هذه النتائج إلى المواضيع التي كانت عموما في متناول التلميذ المتوسط، وكذا اقتصار الامتحان على ثلاث مواد أساسية فقط.

وسيتم الاعتماد في الانتقال بالنسبة للتلاميذ الذين لا يتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 على نتائج الفصول التعليمية الثلاثة من دون اللجوء إلى الدورة الاستدراكية، التي تم إلغاؤها منذ سنتين بالنظر إلى تأثيرها السلبي على التلاميذ، خاصة وأن إجراءها يتزامن مع نهاية شهر جوان.

هذا، وكان التلاميذ قد أكدوا بأن الامتحان كان في متناولهم، حيث استطاعوا الإجابة على كل الأسئلة بكل سهولة في المواد الثلاث، التي تم امتحانهم فيها، عكس أوليائهم، الذين اشتكوا من طول التمارين، خاصة ما تعلق بمادة الرياضيات.