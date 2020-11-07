نتائج الإنتخابات الأمريكية أولا بأول

إستطاع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، اليوم السبت، تقليص الفارق بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ولاية جورجيا.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، أقامت حملة ترامب دعوى قضائية في جورجيا سعيا لوقف فرز الأصوات في الولاية.

ومع اقتراب ساعة الحسم في الإنتخابات الرئاسية الأميركية، يتقدم جو بايدن حاليا على ترامب في ولاية جورجيا بـ7248 صوتا، وذلك بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات في الولاية.

وقال بايدن، أمس الجمعة، إنه سيفوز برئاسة الولايات المتحدة مع تزايد تقدمه على الرئيس دونالد ترامب في الولايات الحاسمة.

كما صرح المرشح الرئاسي جون بايدن، اليوم السبت، أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وهي أكبر حصيلة للأصوات لأي رئيس أمريكي على مدار تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه ما يقارب 12 دعوى قضائية تشق طريقها عبر المحاكم الآن، في ولايات نيفادا وبنسلفانيا وميشيغان وجورجيا.