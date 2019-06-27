نتائج ممتازة في «البيام».. وعلامة 15 بـ«الشكارة»!

المرحلة الثالثة من التصحيح تخص مادتي الفيزياء والرياضيات فقط

تحسن في علامات اللغتين الإنجليزية والفرنسية ونقاط مقبولة في الرياضيات

أساتذة التاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لم يلجأوا إلى المرحلة الثانية من التصحيح

الإعلان عن نتائج «البيام» سيكون في الفاتح من جويلية القادم

انتهت، أمس، المرحلة الثانية من التصحيح الخاصة بمواد شهادة التعليم المتوسط، أين أكدت رئيسة أحد مركز تصحيح «البيام».

أن نتائج هذه السنة ممتازة خاصة في مادة اللغة العربية، مع ارتفاع علامات اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتحسن ملحوظ في نقاط مادة الرياضيات.

وحسب مصدر النهار، فإن بعض الأساتذة دخلوا في نقاش حول الوضعية الإدماجية الخاصة بمادة الرياضيات.

أين طالب البعض منهم بمنح علامة إضافية عن القانون الخاص بالمسألة، فيما رفضه آخرون وطالبوا بوضع العلامة الموجودة في نموذج التصحيح فقط.

وقال المصدر ذاته إن هذا الأمر أدى بالأساتذة إلى المرور إلى التصحيح الثالث بسبب وجود فارق بين العلامة الأولى والعلامة الثانية قدرت بثلاث نقاط.

وهو الإجراء المعمول به في كل المواد وفي كل المستويات، حسب تعيلمة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وأوضح المصدر أن العديد من الأساتذة في مواد التاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، انتهوا من التصحيح في مرحلته الأولى.

ولم يلجأوا إلى المرحلة الثانية عكس مادة العلوم والتربية المدنية.

وبخصوص العلامات، قال ذات المصدر إن عددا كبيرا تحصلوا على علامة 15 خاصة في مادة اللغة العربية.

وطمأنت مصادر «النهار» التلاميذ الذين تحصلوا على أقل من 10 في شهادة التعليم المتوسط، أن بإمكانهم النجاح والانتقال إلى السنة الأولى ثانوي.

وذلك حسب النظام المعمول به في وزارة التربية الوطنية، حيث يتم جمع العلامة المحصل عليها في الشهادة مع علامة المراقبة المستمرة.

وفي حال تحصل المترشح على معدل يوافق 10 من 20 فبإمكانه الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي.

وسبق أن أوضحت وزارة التربية الوطنية أن التلاميذ الذين لم يتحصلوا على الشهادة سيتم توظيف علامة المراقبة المستمرة السنوية مع العلامة المحصل عليها في الشهادة.

ويقسم المجموع على اثنين، فإذا تحصل التلميذ على معدل فينتقل إلى السنة الأولى ثانوي.

هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج في الفاتح جويلية القادم على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.