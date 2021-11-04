“نتفليكس” تدخل عالم الألعاب الإلكترونية

أطلقت شبكة نتفليكس للترفيه على الإنترنت، أولى ألعابها الإلكترونية للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم حيث تسعى لاقتحام سوق الألعاب. وبدأت الشركة بعرض 5 لألعاب لمستخدمي الهواتف الذكية يمكن الإشتراك فيها وتحميلها.

وبدأت الشركة أولى خطواتها يوم الثلاثاء، بطرح تحديثات لتطبيق نتفليكس على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد. ومن خلال هذا التحديث يتم عرض الألعاب المتاحة للتنزيل.

وقالت الشركة: ” بالرغم أن هذه مجرد بداية لرحلة طويلة. لكننا متحمسون لتقديم تجربة ألعاب مختلفة عما هو متاح اليوم من ألعاب حصرية بدون إعلانات، وبدون مدفوعات داخل التطبيق. وستكون من ضمن حزمة عضويتك في تطبيق نتفليكس

وتعد ”نتفليكس” بالمزيد من الألعاب في المستقبل، وستكون بدون عرض إعلانات أثناء اللعب وبدون طلبات شراء داخل التطبيق. مثل تلك الشائعة في ألعاب الهواتف المحمولة الأخرى.

ومن بين الألعاب الخمس التي تم إطلاقها مع الخدمة، هناك اثنتان مرتبطتان بمسلسل أشياء غريبة “Stranger Things” الشهيرة لعملاق البث المباشر. أشياء غريبة 1984، كارد بلاست، شوتنغ هوبز، و”لعبة الحبار” والذي يحطّم الأرقام القياسية كأضخم مسلسل في تاريخ نتفليكس.

وتحتوي الألعاب الأولية على رسومات بسيطة نسبيا وطريقة لعب سهلة. وتقول “نتفليكس” أنها في مراحل مبكرة جدا، لكنها تخطط في النهاية لتصميم ألعاب تناسب كل أنواع اللاعبين.

كما قال “مايك فيردو”، رئيس تطوير الألعاب في الشركة، أنه سواء كنت تتوق إلى لعبة بسيطة، يمكنك البدء من الصفر. أو تجربة مثيرة جدا تتيح التعمق الكبير في قصصك المفضلة. والعمل الأول الذي بدأت به”نتفليكس” هو إنشاء مكتبة من الألعاب تقدم شيئًا للجميع.

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