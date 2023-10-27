نتنياهو يرفض التوقيع على خطة لاجتياح غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التوقيع على الخطة النهائية للعملية البرية في غزة، التي وضعتها قيادة الجيش الإسرائيلي.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن محاورين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم. أن “قيادة الجيش الإسرائيلي وضعت بالفعل خطة الغزو النهائية. لكن نتنياهو أثار غضب كبار المسؤولين برفض التوقيع عليها”.

واعتبرت المصادر، أن أحد الأسباب هو أن نتنياهو يريد موافقة بالإجماع على العملية من أعضاء حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها بعد هجوم “حماس”.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن نتنياهو أثار غضب جيش الاحتلال برفضه التوقيع على خطة الغزو البري. ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يريد موافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الوزراء الحربي الذي شكله بعد هجوم 7 أكتوبر. وفقا لشخصين حضرا إجتماعات مجلس الوزراء، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.

وخلص التقرير من خلال تعليقات 7 ضباط بارزين و3 مسؤولين في الحكومة، إلى أنه “رغم حشد الاحتلال قواته البرية على حدود غزة وتنفيذها أكثر من توغل داخل القطاع. فإن القادة السياسيين والعسكريين منقسمون حول متى وكيف سينفذ الغزو، وحتى ما إذا كان سينفذ من الأساس”.

كما أن تأجيل الغزو يهدف جزئيا إلى منح المفاوضين المزيد من الوقت، لمحاولة إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في غزة. ويزيد عددهم على 200. لكن “القادة الإسرائيليين لم يتفقوا بعد على كيفية تنفيذ الغزو”.