نجاة وزير داخلية المكسيك في حادث تحطم مروحية

لقي شخصان على الأقل مصرعهما ونجا وزير داخلية المكسيك، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كان على متنها.

لتنقلهم في مهمة لتفقد آثار الزلزال القوي الذي ضرب أنحاء عديدة جنوب البلاد.

و قال وزير الداخلية الفونسو نافاريتي، أن شخصين لقيا حتفهما في حادث تحطم طائرة هيلكوبتر كانت تنقله مع عدد من المسؤولين الآخرين.

و هذا خلال جولة لتفقد الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي وقع بجنوب البلاد.

وأضاف أنه نجا مع حاكم ولاية واهاكا من الموت، ولم يصابا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع أثناء محاولة هبوط الطائرة.

وذكرت وزارة الداخلية المكسيكية، في بيان لها أن شخصين على الأرض قتلا عندما سقطت الطائرة عليهما.

وكان زلزال بقوة 7.2 درجة على سلم ريشتر قد ضرب ولاية واهاكا والعاصمة مكسيكو سيتي يوم أمس الجمعة.

و لم يعلن حتى الآن عن سقوط ضحايا إثره، غير أنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مليون شخص على الأقل.