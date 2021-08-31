نجلاء المنقوش: جميع دول الجوار تأيد وتدعم الإستقرار في ليبيا

قالت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، أن جميع دول الجوار الليبي، تدعم وتأيد إستقرار ليبيا.

وأفادت المنقوش خلال اختتام أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، أن هذا الإجتماع أكد أنه لا مناص من توحيد جهود دول الجوار.

وأضافت أن الإجتماع يسعى لتحقيق عدة أهداف أهمها أمن الحدود والأمن الغذائي والتنمية.

وقالت وزير الخارجية الليبية أنه تم خلال الإجتماع الوصول إلى آلية إنسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.