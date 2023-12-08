نجل الرئيس الأمريكي بايدن في قلب فضيحة مدوية

يواجه هانتر بايدن، المتهم بالفعل بحيازة سلاح بشكل غير قانوني. حكمًا بالسجن لمدة 17 عامًا في هذا الجانب من الاحتيال الضريبي.

واستهدف نجل الرئيس جو بايدن يوم الخميس لائحة اتهام ثانية من قبل المحاكم الفيدرالية. وهذه المرة بتهمة الاحتيال الضريبي. وهو اتهام سيثير انتقادات من المعارضة الجمهورية قبل عام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجاء في لائحة الاتهام أن هانتر بايدن (53 عاما) “كان متورطا في مخطط” سمح له بتجنب دفع 1.4 مليون دولار. من الضرائب المستحقة للفترة الضريبية من 2016 إلى 2019.

وتواصل الوثيقة التي تتضمن تفاصيل تسع تهم. تتراوح بين التهرب الضريبي والإقرارات الكاذبة. أنه “أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة باهظ بدلا من دفع ضرائبه”.

وأنفق المحامي ورجل الأعمال السابق أمواله لتمويل تعاطيه للمخدرات. وتحمل تكاليف رفقة “المرافقين”، والسيارات والملابس الفاخرة، بحسب لائحة الاتهام.

اتهم في سبتمبر

وتعني لائحة الاتهام الجديدة أن نجل الرئيس، الذي تمت محاكمته بالفعل. بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني. قد يحاكم مرتين العام المقبل، بينما يحاول والده إعادة انتخابه للبيت الأبيض.

وكانت هذه الملاحقات القضائية الجديدة متوقعة منذ إلغاء اتفاق الإقرار بالذنب. بين هانتر بايدن والمدعي العام ديفيد فايس. القادر على تجنب السجن والمحاكمة المحرجة، هذا الصيف.

ويغطي الاتفاق كلاً من التهرب الضريبي وتهم حيازة الأسلحة النارية بشكل غير قانوني. لكن تم سحبه بعد شكوك أعرب عنها أحد القضاة في جويلية حول صحته.

وفي أعقاب هذا التطور، تم توجيه الاتهام رسميًا إلى هانتر بايدن في سبتمبر/أيلول. بالكذب من خلال ملء نماذج للحصول على سلاح ناري. في عام 2018، نفى فيها إدمانه للمخدرات.

حجة للحزب الجمهوري

وبحسب الصحافة الأميركية فإن هانتر بايدن يواجه السجن 17 عاما في هذا الجانب من الاحتيال الضريبي. ويواجه بالفعل عقوبة السجن لمدة 25 عامًا بسبب حيازته سلاحًا بشكل غير قانوني.

وفي الولايات المتحدة، تتابع الانتكاسات القانونية لابن بايدن عن كثب من قبل الحزب الجمهوري. الذي يستخدمها ضد والده لاتهام الأسرة بأكملها بالفساد. وينتقد الجمهوريون المحاكم بشكل خاص لدفنها الإجراءات التي تستهدف هانتر بايدن.