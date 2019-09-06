نجل الرئيس المصري الراحل مرسي يوارى الثرى

ووري الثرى، اليوم الجمعة، جثمان نجل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 24 عاما.

وقد رصدت كاميرات الصحافة في مصر، لحظة خروج جثمان عبد الله مرسي، من مشرحة بعد انتهاء الأطباء من تشريح جثمانه.

ووفقا لموقع “القاهرة 24″، فقد خرج الجثمان في سيارة بيضاء خاصة بدفن الموتى، حيث رافقتها سيارات الشرطة، قبل دفنه.

ووافقت الأجهزة الأمنية على خروج الابن الأكبر للرئيس السابق أسامة مرسى، من محبسه لحضور مراسم الدفن.

وتمت إجراءات الدفن بجوار أبيه بحضور أسرته وشقيقه وعدد من أصدقائه، وحضور مكثف لقوات الأمن بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وتوفي النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق بسبب سكتة قلبية مفاجئة، مساء الأربعاء.

وكانت السلطات المصرية قد فتحت عدة تحقيقات مع عبد الله مرسي، حيث وجهت إليه تهما جنائية عدة.

وتم إخلاء سبيله العام الماضي بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.