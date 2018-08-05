نجل بن لادن يتزوج ابنة قائد هجمات مركز التجارة العالمي

تزوج حمزة أسامة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة من ابنة محمد عطا قائد الهجوم على مركز التجارة العالمي بنيويورك.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأخوة غير الأشقاء لأسامة بن لادن أكدو خبر الزواج.

وقلا إنهما يعتقدان أن حمزة تولى منصبا كبيرا داخل تنظيم القاعدة.

وأنه يهدف إلى الثأر لوالده الذي قتلته قوات أميركية في 2011، في باكستان، منذ 7 سنوات.

يبدو أن زواج حمزة من ابنة عطا يؤكد أن “المرتبطين” بأحداث 11 سبتمبر ما زالوا يشكلون المحور المركزي لتنظيم القاعدة.

وأن المنظمة نفسها لا تزال إرثا لأسامة بن لادن حسب الصحيفة البريطانية.

وتشير الرسائل، التي يزعم أن أسامة بن لادن كتبها، وصودرت من المجمع الذي قتل فيه.

أنه كان يعد حمزة ليحل محله، للانتقام من مقتل أخيه سعد الذي قُتل في غارة بطائرة بدون طيار في أفغانستان في عام 2009.

وفي المقابل، لم تؤكد أسرة محمد عطا خبر زواج ابنته من نجل بن لادن.

إذ كان والد عطا نفى مرارا مشاركة ابنه في أحداث 11 سبتمبر.

وقال إن محمد تحدث إليه هاتفيا بعد يوم من أحداث 11 سبتمبر.