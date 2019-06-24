نجل مرسي: “هكذا سلموني جثمان والدي”

تحدث نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، “عبد الله مرسي”، عن ملابسات وفاة والده وظروف سجنه، في حوار مع قناة الجزيرة القطرية.

وقال عبد الله مرسي، إن الأمن المصري طلب منه قبل أن يرى جثمان والده، التوقيع على الاستلام والإقرار بأن الوفاة كانت طبيعية.

وأكد نجل محمد مرسي، أن الظروف التي رافقت استلام جثمان أبيه وتغسيله، كانت مهينة.

وذكر نجل الرئيس الراحل، أن السلطات طلبت منه الامتناع عن الحديث في ظروف وفاة والده، لكنه أكد أن الأسرة لن تسكت.

ودعا عبد الله مرسي، إلى فتح تحقيق دولي في ملابسات وفاة والده.

وقال نجل محمد مرسي، إن الرئيس الراحل كان يتعرض لانتهاكات ممنهجة، وفرضت عليه عزلة تامة.

وكان التلفزيون المصري قد أعلن قبل أسبوع وفاة الرئيس المعزول “محمد مرسي”، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمته.

ومنعت السلطات المصرية، أسرته محمد مرسي، من دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية وفق وصيته، كما منعت تشييع جثمانه.

وطالبت الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة مرسي، والذي قضى سنواته الأخيرة في السجن.