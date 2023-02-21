نجل وزير سابق حاول دهس رجال الأمن لضلوعه في شبكة دولية تتاجر في “الهيروين”

تورّط نجل وزير سابق بحكومة عبد الحميد حمداني، في قضية جنائية تتعلق بشبكة اجرامية يمتد نشاط خارج الحدود. يقودها رعايا أفارقة مقيمين بطريقة غير قانونية، مختصة في استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية. وأيضا تبييض الأموال وتزوير وثائق إدارية، المتهم الموقوف المدعو ” ب.ح”. المتابع برفقة 14 متهما موقوفا، يتواجد بينهم 8 رعايا أفارفة من جنسية مالية ونيجيرية.

وبحسب الملف القضائي، فإن عملية إيقاف الجماعة الاجرامية، كان بتاريخ 12 اكتوبر 2020. بعد ورود معلومات مؤكدة لفرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات لأمن العاصمة. مفادها قيام المدعو ” س.أ”. بالمتاجرة بالمخدرات من نوع “الهيروين”. ليتم الترصد للمعني بخميس الخشنة ببومرداس، لتبيّن أن المشتبه فيه يتموّن بالمخدرات من عند رعية افريقية. المسمى ” ك.ا”.

كما تم تحديد هوية شركائه، الذين ينقلون معه الى مدينة حمادي لشراء المخدرات. ويتعلق الامر بالمدعو “ب.ح” إبن وزير سابق، والمدعو “ب.م.ع”.

بالإضافة إلى ذلك تم التأكد أن الرعية ” كمارا” يقوم بتموين أشخاص آخرين منهم ” أ.ب”. الذي بدوره يموّن المدعو ” م.ق”.

كما مكنت التحريات من تحديد باقي أطراف الجماعة الاجرامية للرعايا الافارقة. التي يديرها “ج.أ.ن” المعتاد التردد على حي “فايزي” ببرج الكيفان. بغرض تجنيد رعايا افارقة للتنقل الى موطنهم الأصلي بالتسلل بطريقة غير قانونية. بغية استيراد المخدرات باخفائها في أحشائهم. وبعد العودة يكون في استقبالهم للتكفل بهم لاستخراج تلك المواد واعادة بيعها بالجزائر.

كما كللت العملية بتوقيف المشتبه فيه “س.أمين” وضبط 20 الف دج، مع استرجاع مركبته من نوع “”قولف فولسفاغن “. و4 كبسولات من نوع المخدرات الصلبة وزنها 9 غ في منزله. قطعة من القنب الهندي وزنها 9غ. وقرص “ترامادول” بالاضافة لمبلغ 568 مليون سنتيم.

اعترافات المتهم..

وخلال سماع الموقوف “س.أ” اعترف بأنه اشترى المخدرات “الهيروين” من عند المدعو ” ب.الحفصي”. والذي بدوره اشتراها من رعية افريقي، بحيث معتاد التنقل معه الى حمادي لاقتناء المادة. كما أن المبلغ المالي المحجوز يملك منه 68 مليون، والبقية ملك لوالده، ناكرا المتاجرة بالمخدرات.

وبتاريخ 28 ديسمبر 2020 تمكن المحققون من رصد رعية أفريقية غادر منزل بحماية مترجلا الى غاية وصول سيارة يقودها “الحفصي”. أين ركب معه.

وخلال محاولة توقيف السائق رفض الامتثال وحاول دهس رجال الشرطة. مسببا حادث مروري جسيم بعد اصطدامه بعدة سيارات مما سبب أضرار مادية جسيمة بمركبته.

كما كللت العملية الثانية بحجز مبلغ 17 الف دج، و6 كبسولات من نوع ” الهيروين” وزنها 11غ.

كما اعترف الموقوف” ب.ح” أنه مدمن على تعاطي المخدرات ” هيروين”. وانه يشتريها من مدينة حمادي من عند الرعية الافريقي “ك.ا” المكنى ” برودر” بمبلغ 7 الاف دج للكبسولة الواحدة، الذي تعرف عليه عن طريق رعية افريقي آخر بالسجن.

كما أنه يتنقل كل يومين لاقتناء المادة المخدرة، ناكرا أن المخدرات المضبوطة بسيارته ملكه، مصرحا أنها ملك لكمارا. أما علاقته بالمدعو” س.أ” فهي علاقة صداقه ومتعود نقله إلى حمادي بسيارته. نافيا علمه بأن المعني يتموّن بالمخدرات من عند رعايا أفارقة.

ومن المرتقب أن يمثل المتهمون الـ15 الموقوفين أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء. لمواجهة تهم تتعلق بجناية استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية وجنحة حيازة. بالإضافة إلى ذلك بيع ووضع للبيع ونقل وتخزين مواد مخدرة من طرف جماعة إجرامية منظمة. تبييض الأموال، جنحة الدخول. الإقامة على التراب الوطني بطريقة غير شرعية. كما بواجه المتهمون تهمة انتحال اسم الغير، التزوير في وثائق إدارية.