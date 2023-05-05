نجم الكرة الإنجليزية يختار محرز ضمن تشكيلته المثالية المُتوجهة بلقب “البريميرليغ”

إختار اللاعب الدولي الإنجليزي الأسبق، جيمي كاراغر، أمس الخميس، لاعب المنتخب الوطني رياض محرز، ضمن التشكيلة المثالية المُتوجة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء إختيار لاعب ليفربول السابق كاراغر، لاعب المنتخب الوطني، رياض محرز، في تشكيلته المثالية المُتوجة بلقب الدوري الإنجليزي.

على هامش مشاركته في برنامج رياضي على أحد القنوات البريطانية، أمس الخميس، برفقة لاعب المان يونايتد الأسبق غاري نيفل.

وإختار كاراغر، لرياض محرز، في حقبة لعب نجم الخضر محرز، في صفوف نادي ليستر، وتحت إشراف المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، في موسم التتويج التاريخي بلقب البريميرليغ عام 2016.