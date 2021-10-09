نجم باريس السابق :”بلماضي لم يكن يُقيم دولور”

إنتقد النجم السابق لباريس سان جيرمان، جيروم روتان، الناخب الوطني، جمال بلماضي، بعد نهاية قصة أندي دولور مع الخضر، مُعتبرا بأن الرجل الأول في الخضر هو من يتحمل مسؤولية قرار اللاعب بعدم التواجد مع أبطال إفريقيا مُستقبلا.

وتحدث الدولي الفرنسي السابق خلال حصته في إذاعة “أر أم سي” قائلا :”بالنسبة لي جمال بلماضي، لم يكن يُقيم أندي دولور ولم يكن يضعه في حساباته”.

وكان مُهاجم نيس، قد طلب من “الكوتش جمال”، عدم إستدعائه للأفناك لمدة سنة، من أجل السماح له بفرض نفسه مع فريقه، تخوفا من المُنافسة المفروضة عليه من طرف أمين غويري وكاسبر دولبرغ.