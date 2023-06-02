نجم بن عكنون يصطدم بترجي مستغانم في نهائي الصعود

تُختتم اليوم الجمعة، فعاليات بطولة الثاني هواة وسط غرب، بإجراء مواجهات الجولة 30، بداية من الساعة 16.30 مساءً.

وأبرز مواجهات الجولة هي إستقبال المتصدر نجم بن عكنون لملاحقه ترجي مستغانم.

والذي سيجرى بملعب بن عكنون بداية من الساعة 16.30 مساءً.

وسيكون اللقاء هام لحسم البطاقة الثانية للصعود للمحترف الأول الموسم المقبل.

حيث يحتل نجم بن عكنون صدارة القسم الثاني هواة وسط غرب، برصيد 66 نقطة يليه ترجي مستغانم بـ65 نقطة.

رباعي مُهدد بالسقوط لقسم مابين الرابطات:

كما ستكون حسابات البقاء جد معقدة، بين الأندية رائد القبة، أولمبي المدية، غالي معسكر ومولودية سعيدة.

وسيكون أولمبي المدية صاحب 31 نقطة، خصمه مولودية سعيدة صاحب 30 نقطة، في حين سيستقبل رائد القبة، صاحب المركز 11 برصيد 31 نقطة، شبيبة تيارت ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة.

وسيحاول ثالث المهددين بالسقوط لقسم مابين الرابطات، غالي معسكر صاحب المركز 13، حسم البقاء عند إستقباله لوداد بوفاريك.

باقي المواجهات تُعد شكلية، حيث حُسمت أمورها والتي ستكون على النحو التالي بإجراء مواجهات:

شباب عين تموشنت وداد تلمسان الساقط لقسم مابين الرابطات، ومولودية واد سلي ضد شباب المشرية.

كما سيستقبل صفاء خميس مليانة نظيره نادي نصر حسين داي، وسيستقبل الساقط لقسم مابين الرابطات وصاحب الصفر نقطة سريع غليزان جمعية وهران.