نجم كريستال بالاس الصاعد مُهتم بالخضر

كشف مسؤول في الإتحاد النيجيري لكرة القدم، لقناة “بي بي سي” الإنجليزية، بأن النجم الصاعد لنادي كريستال بالاس مايكل أوليز مُهتم بالخضر، ووكيل أعماله يريد رؤيته معهم.

وتحدث المسؤول، الذي لم يكشف إسمه قائلا :”أوليز كان مُستدعى لتربص النسور الممتازة، لشهر مارس الماضي، ولكنه فضل حينها التركيز على صفقة تحويله لكريستال بالاس”.

وواصل :”وكيل أعمال اللاعب، كان يُفضل تحويله الى الجزائر، ولكن مايكل يمنح الأولوية حاليا لفرنسا”.