نجم منتخب الطوغو :”هذه هي نُقطة ضعف الجزائر”

كشف نجم منتخب الطوغو، “ماتيو دوسيفي”، بأنه وزملاؤه يعرفون جيدا نُقطة ضعف الجزائر، قبل المواجهة المُنتظرة بينهم، يوم الأحد القادم.

وصرّح للموقع الرسمي لإتحاديته :”نعرف جيدا بأن الجزائريين، لايكونون في أحسن أحوالهم، عندما نفرض عليهم ضغطا وإندفاعا بدنيا بشكل مُكثف”.

وأضاف :”نعي أيضا بأن مُنافسنا، يُحب المساحات، وبالتالي فإننا مُطالبون بمُعالجة هذه النُقطة، وعدم تركهم يلعبون بحُرية، خاصة في الهجوم”.

وختم :”سنعمل المُستحيل من أجل تقديم صورة جميلة عن بلدنا، وتحقيق ورقة التأهل للكان 2019، ونُحقق الفوز في المُباراة القادمة”.