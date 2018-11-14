عاجل

نجم منتخب الطوغو :”هذه هي نُقطة ضعف الجزائر”

الرياضة
  • -
  • 0
نجم منتخب الطوغو :”هذه هي نُقطة ضعف الجزائر”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف نجم منتخب الطوغو، “ماتيو دوسيفي”، بأنه وزملاؤه يعرفون جيدا نُقطة ضعف الجزائر، قبل المواجهة المُنتظرة بينهم، يوم الأحد القادم.

وصرّح للموقع الرسمي لإتحاديته :”نعرف جيدا بأن الجزائريين، لايكونون في أحسن أحوالهم، عندما نفرض عليهم ضغطا وإندفاعا بدنيا بشكل مُكثف”.

وأضاف :”نعي أيضا بأن مُنافسنا، يُحب المساحات، وبالتالي فإننا مُطالبون بمُعالجة هذه النُقطة، وعدم تركهم يلعبون بحُرية، خاصة في الهجوم”.

وختم :”سنعمل المُستحيل من أجل تقديم صورة جميلة عن بلدنا، وتحقيق ورقة التأهل للكان 2019، ونُحقق الفوز في المُباراة القادمة”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com