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الرياضة

نجوم المنتخب المحلي يُثمنون التأهل ولكن !

بقلم حواز عبد النور
نجوم المنتخب المحلي يُثمنون التأهل ولكن !
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ثمن نجوم المنتخب الوطني للاعبين المحليين الفوز والتأهل المُحققان سهرة اليوم الثلاثاء.

حيث قال، مختار بلخيثر عقب مواجهة إثيوبيا في المنطقة المختلطة:”نهدي الفوز لكل الأنصار وعلينا نسيان التأهل والعمل على المباريات القادمة”.

أما الظهير الأيسر يوسف لعوافي فقال:”طبقنا تعليمات المدرب على التكتيك الجديد وسنعمل كل ما علينا لإسعاد جمهورنا”.

في حين قال إسلام بلخير:”الفوز لم يكن سهل وسنكون جاهزين للمباراة القادمة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/na92d
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