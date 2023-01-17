نجوم المنتخب المحلي يُثمنون التأهل ولكن !

ثمن نجوم المنتخب الوطني للاعبين المحليين الفوز والتأهل المُحققان سهرة اليوم الثلاثاء.

حيث قال، مختار بلخيثر عقب مواجهة إثيوبيا في المنطقة المختلطة:”نهدي الفوز لكل الأنصار وعلينا نسيان التأهل والعمل على المباريات القادمة”.

أما الظهير الأيسر يوسف لعوافي فقال:”طبقنا تعليمات المدرب على التكتيك الجديد وسنعمل كل ما علينا لإسعاد جمهورنا”.

في حين قال إسلام بلخير:”الفوز لم يكن سهل وسنكون جاهزين للمباراة القادمة”.