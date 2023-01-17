نجوم المنتخب المحلي يُثمنون التأهل ولكن !
بقلم حواز عبد النور
ثمن نجوم المنتخب الوطني للاعبين المحليين الفوز والتأهل المُحققان سهرة اليوم الثلاثاء.
حيث قال، مختار بلخيثر عقب مواجهة إثيوبيا في المنطقة المختلطة:”نهدي الفوز لكل الأنصار وعلينا نسيان التأهل والعمل على المباريات القادمة”.
أما الظهير الأيسر يوسف لعوافي فقال:”طبقنا تعليمات المدرب على التكتيك الجديد وسنعمل كل ما علينا لإسعاد جمهورنا”.
في حين قال إسلام بلخير:”الفوز لم يكن سهل وسنكون جاهزين للمباراة القادمة”.
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