نجوم “عاشورالعاشر” يحلون ضيوفا على برنامج “zapping رمضان”

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وجمع برنامج سهرة اليوم الذي يقدمه كل من بلال بلقاسمي وامال بن عمرة، نجوم مسلسل عاشور العاشر.

وطلم في صورة الممثلة منال بلخلفة المعروفة بـ”جيجي”، وناريمان قمري المعروفة في المسلسل بـ”ريشة”.

بالإضافة الى الممثلة براهيمي خديجة المعروفة في هذه السلسلة بـ”رقيقة”، اين تطرقوا الى هذا العمل الفني والذي يعرض منذ مواسم.

وكيف جرى التصوير في هذه السلسلة..الخ، من الكواليس التي عرفتها هذا السلسلة.

ويساعد في تنشيط هذه الحصة كل من الصحفية سامية مازوني وكالعادة الشيخ المحروسة، بالإضافة عصام عبد العزيز الخبير في الموضة.