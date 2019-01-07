نجوم كبار على أعصابهم بعد سرقة صور من مركز تجميل شهير

يعيش مشاهير كبار في بريطانيا على أعصابهم، بعدما أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية، بأنها سرقت صورا لمشاهير وهم يخضعون لعمليات تجميل.

وحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن مجموعة “دارك أوفرلود” المعروفة، قامت بقرصنة صور مثيرة لنجوم داخل مصحات تجميلية مرموقة.

ويخشى المشاهير أن تسبب لهم الصور المسروقة حرجا أمام الجمهور، خاصة وأن القائمة تضم عددا من النجوم الذين كانوا ينفون بشكل قاطع خضوعهم لعمليات تجميلية.

وعلى إثر هذه الواقعة، فتحت الشرطة البريطانية، والمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني، تحقيقا في الموضوع.

ومن المرجّح أن تكون كل من مصلحة “لندن بريدج” للجراحة التجميلية، و”إيستتيك كلينيك” من أبرز المصحات التي تعرضت لعملية القرصنة.

ويحرص بعض النجوم على إحاطة جراحتهم التجميلية بكثير من السرية، وبعضهم يؤكد بأن جمالهم طبيعي.